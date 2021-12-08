تزامنا مع الطقس السيء.. مشروبات ينصح بتناولها للوقاية من الأمراض

تشهد البلاد اليوم موجة من الطقس السيء، بالإضافة إلى رياح شديد وأتربة، وترصد «الدستور» في السطور التالية مشروبات ينصح تناولها في هذا الطقس حفاظًا على صحتك والوقاية من أمراض الشتاء.

وجاءت كالتالي:

-ينصح بتناول الكاكاو السادة غير المحلى، مع إضافة الحليب الساخن إليه، والاستمتاع به في الطقس البارد.

- تناول كوب من الحليب الساخن مع بذور اليانسون، أو حبة الفانيليا، مع ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.

- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة.

-السحلب من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في الطقس السيء ويتكون من اللبن ملعقة من السحلب، ملعقة من السكر.

-ينصح بتناول الليمون بالقرفة ويتم تحليته بالعسل.

- تساعد السوائل والوجبات الغنية بفيتامين سي على تجنب الإصابة بالإنفلونزا، وتقلل من المضاعفات الناتجة عند الإصابة مثل «الليمون والبرتقال».

-يمكن شرب الليمون ساخن.

-ينصح بتناول الينسون والنعناع والأعشاب المختلفة.

-ينصح بتناول شاي الزنجبيل.

-حمص الشام من المشروبات المفضلة في الطقس السيء.

-ينصح بتناول الشاي الأخضر يعزز نمو الخلايا ضد أي فيروسات تهاجم جهاز المناعة بالجسم.

حالة من عدم الاستقرار

وكانت قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اليوم الأربعاء، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على «القاهرة الكبرى -الوجه البحري - السواحل الشمالية - ومدن القناة - سيناء - شمال الصعيد»، والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.