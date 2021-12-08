ارتفاع قياسي لمعدلات الوفاة من ادمان الكحوليات في بريطانيا خلال الوباء

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان عادات شرب الكحوليات السرية في بريطانيا كان لها عواقب وخيمة للغاية، حيث ارتفعت الوفيات الناجمة عن شرب الكحوليات في عام 2020 بنحو 19٪ ، مسجلة أكبر ارتفاع منذ بدء السجلات، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وتابعت ان المملكة شهدت 8974 حالة وفاة ناجمة عن أسباب محددة تتعلق بالكحوليات في فترة 12 شهرًا ، ارتفاعًا من 7565 حالة وفاة في عام 2019 - وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2001.

وتابعت أن عدد الأشخاص الذين يشربون أكثر من 14 وحدة من الكحوليات أسبوعيًا قد زاد بعد الإغلاق الوطني الأول ، وفقًا لاستطلاعات أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، وظل عند مستويات مماثلة منذ ذلك الحين.

وأضافت انه مع إغلاق الحانات ارتفع تناول المشروبات الكحولية في المنزل، مع ارتفاع مبيعات البيرة غير المرخصة بنسبة 31٪ والمشروبات الروحية بنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019.

وقال الدكتور جيمس تاكر ، رئيس قسم التحليل الصحي: "سيكون هناك العديد من العوامل المعقدة وراء ارتفاع المخاطر منذ ربيع 2020".

وتابع "على سبيل المثال ، أظهر تحليل الصحة العامة في إنجلترا أن أنماط الاستهلاك قد تغيرت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفيات وارتفاع الوفيات في نهاية المطاف، لقد رأينا زيادة في الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق أثناء الوباء ويمكن أن تكون هذه عوامل أيضًا، ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نفهم تمامًا تأثير كل ذلك ".

وأكدت الصحيفة، ان ما يقرب من 8 من كل 10 من الوفيات كانت بسبب مرض الكبد الكحولي ، وعلى الرغم من أن تليف الكبد المرتبط بالكحول قد يستغرق عقدًا أو أكثر للتطور ، تحدث معظم الوفيات نتيجة لفشل الكبد الحاد المزمن بسبب تناول الكحول مؤخرًا ، وفقا لما كشفت عنه دراسة PHE اجريت في شهر يوليو.

وتابعت ان كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية سجلوا أعلى معدلات وفيات ناتجة عن الكحوليات ، لكن أسرع الارتفاعات كانت في ويلز وإنجلترا.

وكان أكبر ارتفاع في الوفيات في إنجلترا في ويست ميدلاندز ، تليها الجنوب الغربي ولندن، حيث وجدت الدراسة ان ما يقرب من ضعف عدد الرجال الذين ماتوا مثل النساء ، وهو ما يتوافق مع السنوات السابقة.