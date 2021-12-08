الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الطقس السيئ لم يمنع رواد معرض كتاب الدقي من زيارته (صور)

معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي

شهد معرض كُتّاب الدقي إقبال كبير من قبل الجمهور، الأربعاء، في يومه السادس على التوالي على الرغم من الطقس السيئ وما تشهده الأجواء من رياح وعواصف ترابية، إلا أن هذا لم يمنع جمهوره من زيارته والتجول فيه بغرض التعرف على مزيد من الكتب وشرائها في مختلف المجالات.

وتوافد عشرات المواطنين على معرض كتاب الدقي منذ الصباح وحرصوا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، استخدام أدوات التعقيم والتطهير، واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة بينهم وبين بعض.

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معرض كتاب الدقي

ويضم المعرض خلال الدورة الحالية ما يقرب من مليون كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي، وغيرهما ما بين كتب باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، ويقام بالتعاون مع 66 دور نشر داخل مصر. 

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معرض كتاب الدقي

ويشمل المعرض على العديد من الكتيبات للكبار والصغار بخصومات كبيرة، ويتكون المعرض من 8 أقسام هى: قسم الكتب العربية، الكتب المستعملة، الكتب الإنجليزيّة، كتب الأطفال، ألعاب تنمية مهارات الأطفال، قسم تبادل الكتب، كتب مجانية وتبرعات القُراء، وقسم الأجندة والمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة.

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معرض كتاب الدقي

عبر العديد من رواد معرض كتاب الدقي عن سعادتهم باستمرار فعاليات المعرض على الرغم من الطقس السيئ، كما أن اليوم يعتبر مميز بالنسبة لبعضهم لكونه غير مزدحم بالمواطنين، ما يجعلهم يتجولون داخل المعرض بحرية أكثر واختيار الكتيبات بمختلف المجالات والأنواع دون وجود تزاحم عليه.

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معرض كتاب الدقي

وانطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي، الخميس الماضي، 2 ديسمبر ويستمر حتى يوم 11 من الشهر نفسه، على مدار 10 أيام، من التاسعة صباحًا وحتى 10 مساء، بفيلا إبداع بمنطقة الدقي، حيث يضم كميات كبيرة من الكتب بمختلف الأنواع والمجالات، والدخول مجانًا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.

معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي الطقس السئ عواصف ترابية الكتب الاجراءات الاحترازية مليون كتاب فعاليات المعرض

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وائل لطفي

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