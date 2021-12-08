الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط أعمدة إنارة ولوحات إعلانات على السيارات بمصر الجديدة

سقوط أعمدة إنارة
سقوط أعمدة إنارة ولوحات إعلانات على السيارات

سقطت عدد من الأعمدة ولوحات الإعلانات على عدد من السيارات، اليوم الأربعاء، بسبب العاصفة الترابية، مما تسبب في تلفيات السيارات، في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وتشهد القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات عاصفة ترابية شديدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة غطت سماء القاهرة والجيزة والقليوبية، وأثرت على الرؤية بشكل كبير على كافة الأنحاء.

وشكلت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، عددًا غرفة طارئة لمتابعة حالة الطرق وتلقى البلاغات الطارئة على الطرق؛ بسبب العاصفة الترابية والطقس السيئ على معظم الطرق السريعة.

سقوط مصر الجديدة السيارات لوحات إعلانات الأعمدة

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