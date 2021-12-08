محافظة الجيزة تزيل 32 تعدي علي الأراضي الزراعية وحرم النيل

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار، قامت المحافظة من خلال مركز العياط بتنفيذ ٩ قرارات إزالة عبارة عن تركيب خطوط مواسير رى مخالفة على ترعة المعرقب فى نطاق الوحدة المحلية بالناصرية بمساحة إجمالية 150متر .

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة التعديات علي أراضي حرم الري بقرية الجلاتمة على مساحة ٣٣٢٧ م و ٤٦٩٠ م بالإضافه إلى إزالة تعدى بالبناء علي مساحه ٥٠٠ متر تقريباً بقرية أبو غالب .

كما تم إزاله ٥ حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بقريتي ميت رهينه و نزلة الشوبك بمركز البدرشين.

وقام مركز أطفيح بإزالة عدد ٨ حالات تعديات على حرم النيل على مساحة 470 متر بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما ضبط مركز ومدينة الصف حالة بناء مخالف علي مساحه ٥٠٠م وتم علي الفور إزالتها بالإضافه إلى قيام حي الطالبية بتنفيذ إزالة عدد ٨ غرف مقامه بالمخالفة على أرض زراعية وذلك على مساحة 850متر بالقطاع الجنوبي بشارع عادل أمام وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بإزالة تعديات وبروز المحال والمنشآت التجارية والبالغ عددها ٢٨ محل بطريق مصر أسيوط وتحقيق الانضباط بمسار الطريق مع متابعه الطريق دوريا لعدم عودة التعديات علي الطريق العام.