الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 20 مركزا طبيا ومعملا وعيادات خاصة في الغربية

إغلاق 20 مركزا طبيا
إغلاق 20 مركزا طبيا

كثف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية من الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والعيادات والمعامل الخاصة لضبط سوق الدواء وسوق الأغذية، والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مؤكدا استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الغلق الإدارى للصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وفى هذا السياق، أكد وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية لإدارة التفتيش الصيدلى، والعلاج الحر ومراقبة الأغذية خلال شهر الماضى، وتم غلق 20 مركز طبي ومعمل وعيادات خاصة بقري ومراكز المحافظة.

وأضاف أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر للمؤسسات الصيدلية المخالفه لعدم وجود مدير لمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك لوجود أدوية محظور بيعها فى الصيدليات، وكذا مراقبة الأغذية أخذ عينات واعدام الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكيل صحة الغربية يشن حملات مكبرة على الصيدليات والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والعيادات والمعامل الخاصة

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