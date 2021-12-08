«ضاعف مسافة الأمان».. إرشادات لقائدى السيارات فى العاصفة الترابية

نشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة العاصفة الترابية التى تضرب المدن والطرق المؤدية لها.

وأوضحت أنه فى حالة قيادة السيارات على الطرق السريعة، يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على الفرامل.

وأكدت أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق، يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من «40 - 50 مترًا» بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة «أمطار، ضباب، عواصف».

وحذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو 01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات، أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لتجنب وقوع حوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية، لمواجهة الأعطال المفاجئة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

ونصحت الإدارة، قائدي السيارات بالسير بهدوء على كافة الطرق أثناء نشاط الرياح، خاصة الصحراوية المؤدية من وإلى الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، وفى حالة رصد أى معوقات مرورية، سيتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم العمل على إزالتها لمنع التكدسات المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لحظة بلحظة، مع الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس، بالإضافة إلى رصد كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للتأكد من مدى تأثير العواصف الترابية عليها، وما إذا كان هناك صعوبة في الرؤية من عدمه، وستقوم الإدارة، بغلق أي طريق تصعب عليه الرؤية، حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.