تكثيف الخدمات المرورية والدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة العواصف

شهدت محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تضرب البلاد عواصف ترابية ورياح شديدة، وهو ما دعا الإدارة العامة للمرور، لتكثيف الخدمات المرورية، على كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشددت الإدارة بقيادة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، على قائدي السيارات بالتأكد من سلامة مساحات السيارات تحسبًا لسقوط أمطار، والتأكد من سلامة كشافات الإنارة، وإطارات السيارات، والإلتزام بالسرعة المقررة، لتجنب وقوع حوادث، حرصًا على حياتهم.

وحذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو 01221110000.