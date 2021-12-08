نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا لمناقشة مشاكل مدينة بيتشو

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها ومشاركة ممثلى سكان مدينة بيتشو والشركة المنفذة وجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمنطقة الجنوبية لبحث أفضل السبل الممكنة ووضع حلول نهائية وجزرية لأسباب تضرر ومعاناة قاطنى مدينة بيتشو والتأكيد على عدم تكرارها ثانية، بحضور رئيس حي البساتين اللواء أحمد جودة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة الشكاوى المقدمة من ممثلي السكان والتى تضمنت توفير الخدمات الاساسية بالمدينة من رصف ونظافة وإنارة وتشجير وإلزام الشركة المنفذة للمشروع بالتزاماتها التعاقدية إلى جانب وضع حل لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والطب البيطري وبالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان فضلا عن السعى للحد من فوضى المحال المخالفة ورفع الاكشاك التى توجد بحرم الطريق المؤدي للمدينة و منع وردع المخالفين .





وقدمت الشركة المنفذة لمدينة بيتشو مقترح لتطوير الشارع المؤدي للمدينة، كما تعهدت بالقيام بأعمال التجميل وزراعة الأشجار، وقد وعدت نائب المحافظ بدراسة المقترح، وخلال اللقاء وجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة تشكيل لجنة كى تسهم الاسراع فى الانتهاء من اعمال الجمعية وقد تم الاتفاق على سرعة نهو الاعمال وتحديد أليات العمل ومتابعة ما تم تنفيذه من اعمال وتذليل كافة العقبات .

ووجهت نائب المحافظ برفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدينة وإزالة أنواع الاشغالات وتكثيف اعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والإنارة كما وجهت بضرورة وضع جدول زمنى لإنهاء الأعمال والمتابعة الدائمة لكل ما يستجد اولا بأول لتذليل كافة العقبات .

وأكدت نائب المحافظ ضرورة استمرار وتواصل الحملات التى قامت بها الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية ورئاسة حي البساتين لرفع كافة الاشغالات وازالة الحواجز الحديدية التى تستخدم لركن السيارات والتى تعوق المارة من خلال وضعها بنهر الطريق وما تسببه من تلفيات بالإضافة الى تنفيذ عدة إزالات لعدد من المخالفات بجراجات عمارات المدينة ورفع كفاءة الانارة بالعديد من الشوارع الداخلية للمدينة بالإضافة الى انارة شارع الخمسين المؤدي اليها من مبنى المرور وحتى ورش الحي الكندي .

ووجهت أيضا بضرورة التنسيق مع هيئة النظافة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة وتكثيف اعمال التجريد بجميع شوارع المدينة ، كما تابعت ما تم عمله بشان الحملة المسائية بالتعاون مع الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكالب الضالة بهذه المنطقة لما تمثله من تهديد للعديد من السكان .