محافظ القليوبية يشهد احتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالية المحافظة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بمشاركة العديد من الأجهزة التنفيذية على رأسها مديرية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة والأزهر والأوقاف.

وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم ثم فقرة لترنيمة مسيحية عن السلام، ثم عرضا لجهود وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ثم عدد من الفقرات الشعرية والفنية.



وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية على أن هذا الاحتفال يأتي بعد إطلاق رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان، في مصر في سبتمبر الماضي وتعد تلك الاستراتيجية نتاجًا لجهودٍ حثيثة بذلتها الدولة المصرية لتؤكد يومًا بعدَ يومٍ على إلتزامها برعاية حقوق الإنسان على كافة المستويات، وخطوة إيجابية جديدة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، هذا فضلا عن إطلاق الرئيس لمبادرة المشروع القومي العملاق حياة كريمة، والذي يعد مشروع القرن الواحد والعشرين، والذي يجسد تطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان التي يأتي في مقدمتها حقه في حياة كريمة.



وأضاف، أن تلك الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، مؤكدا على التزام الدولة بكل مؤسساتها بمبادئ الحفاظ على الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وضمان تكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون.



وأكد المحافظ، أن المحافظة كانت من أولى المحافظات التي بدأت في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتكون مهمتها الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوي القدرات الخاصة والمرأة المعيلة وكبار السن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الجامعة ومديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، ولترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز، ودمج كافة فئات المجتمع للمشاركة في ركب التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نأملها جميعًا.

وفي ختام الاحتفالية كرم الهجان عددًا من الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات في مختلف الألعاب الرياضية، كما تم توزيع عدد 30 كرسيًا متحركًا على عدد من ذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.