«ابقوا في المنزل».. «صحة النواب» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

قالت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وقالت إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، من الخميس حتى الأحد المقبل.

وطالبت عبدالعظيم، المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا، وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء، وطلبت من السائقين القيادة بحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأعربت عن تمنيها ببقاء كبار السن ومرضى الحساسية الجلدية والصدرية كبارا وصغارا لمرضى الجيوب الأنفية في المنزل في هذا اليوم، مع إغلاق النوافذ جيدا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4-5 متر، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50-60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5-3 أمتار.

ويشهد اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.