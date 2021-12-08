برجك الفلكي يحدد شكل تفاعلك مع المواقف الحزينة

يختلف الأشخاص في التعامل مع المواقف الحزينة، فهناك من ينخرط فى هذا بالبكاء لفترة وجيزة ، والبعض يترك الحزن يسيطرة عليه ولا يعطي نفسه فرصة الخروج من هذه الأجواء، في عالم الأبراج، نوضح كيف يتعامل كل برج مع حزنه، وفقا لموقع “ timesofindia ”.

الحمل

يحاول هذا البرج نزع فتيل الموقف، لذا فإن غريزته الطبيعية هي الضحك، فيحاول السيطرة على الموقف بشكل سريع.

الثور

في معظم الأوقات لا يعرفون كيفية التعامل مع الموقف، لذا فإن الشعور بعدم الارتياح مصدر قوتهم، ويحاولون الخروج سريعًا لكن دون جدوى.

الجوزاء

إنهم أولئك الذين لديهم نهج عملي للغاية في الحياة ويقولون دائمًا إن الدموع لن تحل أي شيء!

سرطان

سيببكي مواليد السرطان إذا رأوك منهمك في البكاء، فهم سريعو الغضب والفرح، فمن السهل الخروج من موقف البكاء للضحك.

الأسد

أصحاب برج الأسد يواجهون الأمر بكل شجاعة بل يعطون الحق لأنفسهم في الحزن لفترة من الوقت حتى يرجعون في حالة جيدة.

العذراء

أصحاب هذا البرج حساسون للغاية لكنهم يحملون من صفات برج الجدي العملية والرغبة في الخروج من المواقف الحزينة بشكل سريع.

الميزان

ستجعل العلامة الدبلوماسية إلى الأبد هي العلامة الخاصة بأصحاب أبراج الميزان، وتجدهم أشخاص متوازنون ايضًا حتى في التعامل مع المواقف الحزينة.

العقرب

سيكون رد فعلهم الغريزي هو كيف يمكنك الصراخ بصوت عالٍ وإظهار ضعفهم ومن ثم الراحة .

القوس

مواليد القوس سينتقمون منك إذا رأوك تبكي أمامهم، لا يظهرون ضعفهم أمام أحد من الأشخاص مهما كان.

الجدي

مواليد الجدي لن يعبروا عنها، سيأخذون أنفسهم لمكان مريح للأعصاب ويحاولون الخروج من هذه الأوضاع.

الدلو

يميل أصحاب الدلو للشعور بالضيق والحزن، لذا الأمر سيطول معهم .

الحوت

لا يستسلم صاحب الحوت للحزن والاكتئاب، يرغب طوال الوقت على حماية نفسه من هذه المشاعر .