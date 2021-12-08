البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان اختيار 60 باحثا مصريا للتدريب

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني اختيار 60 باحث مصرى من 18 جهة ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية، ضمن برنامج "مهارات التواصل عبر الإنترنت Researcher Connect Online"، ويأتي اختيار الباحثين فى ضوء المعايير المعلنة وعلى أساس تنافسي وعدد المنح المقدمة، حيث تقدم للبرنامج 596 باحث مصري من 148 جهة، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تنمية مهارات الباحثين فى السياق الأكاديمي الدولي ومتعدد الثقافات، وتعزيز إنتاجية الباحثين، وبالتالي تزويد جامعاتهم ومؤسساتهم البحثية بميزة تنافسية في بيئة البحث الدولية سريعة التطور.

برنامج "مهارات التواصل عبر الإنترنت" التدريبي هو شراكة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني، يستمر حتي فبراير 2022، ويتم تقديمه لمجموعة من الباحثين من مصر ودولتى البرازيل والمغرب من خلال تنسيق 6 ورش عمل افتراضية عبر الإنترنت يقدمها نخبة من المدربين البريطانيين المعتمدين وذوي الخبرة، وقد تم تصميم البرنامج خصيصًا للباحثين في بداية حياتهم المهنية.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن برنامج "مهارات التواصل عبر الإنترنت Researcher Connect Online" هو أحد اوجه التعاون المشترك في اطار مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي بين أكاديمية البحث العلمي كشريك وطنى والمجلس الثقافى البريطانى، وقد شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار؛ بحضور السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، ويتم تنفيذ البرنامج بالتزامن فى 6 دول هم مصر، المغرب، البرازيل، تايلاند، فيتنام، وبنجلاديش؛ لافتاً أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الباحثين فى مجال توصيل العلوم، مشيرًا إلى أهمية امتلاك المهارات الاتصالية فى مجال البحث العلمي، لأنها تسهم في تعزيز النشر فى المجلات الدولية، والحصول على تمويل الهيئات الدولية، وتعزيز التعاون العلمي معها، والتمثيل الفعال للمؤسسات البحثية فى المؤتمرات الدولية، والترويج للأبحاث فى الأوساط العلمية الدولية.

وأكد صقر حرص الأكاديمية على بناء قدرات الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية والاتصالية والمهنية، مشيراً إلى أهمية هذا البرنامج لتضمنه عددًا من المهارات الهامة للباحثين، والتي يحتاجونها لشق طريقهم في مجالات العلوم المختلفة وتطبيقاتها.

وقالت السيدة إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى: منذ توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الثقافي البريطاني وأكادمية البحث العلمي في أكتوبر الماضي، وطوال عملنا على برنامج “Reacher Connect” سنظل ملتزمون برسالتنا نحو خلق فرص تدريب متنوعة للباحثين والعاملين في مجال البحث العلمي. وأن نرى الآن 60 باحث علمي مصري، يبدأوا رحلتهم التعليمية ويخوضوا تجربة جديدة من التواصل الدولي بين مجموعة من المدربين من المملكة المتحدة، لهو تأكيد على أسباب وأهداف تلك الشراكة مع أكادمية البحث العلمي. نحن في المجلس الثقافي البريطاني ،ومن خلال برامجنا العديدة في مجالات العلوم والبحث العلمي، نؤمن بضرورة تطوير مهارات الباحثين والمؤسسات البحثية، ليتمكنوا بدورهم من إيصال هذه الخبرات للمزيد من العاملين بهذا المجال وبناء مجتمع علمي شامل.