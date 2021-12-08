إجراء تجربة إخلاء ناجح بكلية البنات جامعة عين شمس

نفذت كلية البنات جامعة عين شمس، صباح اليوم، عملية إخلاء تجريبية ناجحة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أميرة يوسف عميد كلية البنات وإشراف الدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور فاطمة الزهراء أنور مدير وحدة الأزمات والكوارث ، وبحضور العقيد حاتم صابر مستشار الجامعة للشئون الأمنية ومحمد عطيه صلاح نائب مدير عام الإدارة العامة للأمن ومدير إدارة الدفاع المدني، أحمد خلوصى مدير عام الإدارة العامة لأمن الجامعة، خالد زهران رئيس وحدة الأمن بالكلية، محمد سعيد مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية.

استغرقت عملية الإخلاء 3 دقائق، حيث تم إخلاء مبنى أدبي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، والإداريين، والعمال.

واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشرى على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع أى كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدنى بالكلية فى إدارة أى طارئ قد يحدث.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتور علي الأنور مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية، وفدًا من مستشفى GOSH البريطانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مني الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال، ولفيف من رؤساء الأقسام والأساتذة بالمستشفى منهم الدكتور مصطفى هدهد، والدكتور هشام عوض والدكتورة حنان إبراهيم والدكتور إيمان رجب.