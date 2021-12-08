وزير الصناعة الليبى: قطاع التعدين فى بلادنا يحتاج إلى الخبرات المصرية

استقبل اتحاد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد علي أبوهيسه وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق له، بمشاركة بعض القيادات من القطاعات الصناعية ذات الصلة.

وجاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاءً مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العربية للتصنيع وقد رحب السيد المهندس محمد السويدي بالوفد الليبي وأكد اهتمام اتحاد الصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

ولفت إلى أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية، خاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء على مستوى الصناعة والمقاولات والخدمات.

ونوه بأن الأمن الاقتصادي الليبي، فضلًا عن الاجتماعي والسياسي، يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها، كما أوضح «السويدي» أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط إلى السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطى نظرتهم ذلك إلى بناء شراكات مع الصناع الليبيين وإعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الإفريقي.

ولفت إلى الاهتمام البالغ كحكومة وكمنظات أعمال على الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات وهو ما دفعهم أن يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعين المصريين ونظرائهم في ليبيا، حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخرى غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الإنتاج.

ونوه بأن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج إلى الخبرات المصرية، لافتًا إلى أن شرق ليبيا أحد المستهدفات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقييمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بأنظمة مختلفة منها الشراكة أو الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي.

وبين أن التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الأعوام من 2006 إلى 2011 هي تشريعات ثابتة ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010، وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية على شبكة الإنترنت.

واتفق الجانبان على التعاون من أجل إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي تنطلق منه عمليات التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبيين، وكذلك تبادل الزيارات على مستوى الاتحادين في كلا البلدين وإتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري، من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات لمواد البناء والعمالة.