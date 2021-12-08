رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من كلية أوشن وجامعة كين الأمريكيتين

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفدا من كلية "أوشن" وجامعة كيين الأمريكيتين، لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها.

وناقش اللقاء بعض برامج الدراسات العليا البينية بالتعاون مع كليات جامعة عين شمس والتي منها كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الهندسة، كلية الدراسات والبحوث البيئية وتم الاتفاق علي استمرار التواصل للتوصل لنتائج في هذا الصدد.

وعقب اللقاء توجه الوفد لكلية التجارة لعقد لقاء مع طلاب برنامج( عين شمس - اوشن - كين).

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي الأنور مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية، وفدًا من مستشفى GOSH البريطانية.