الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من كلية أوشن وجامعة كين الأمريكيتين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفدا من كلية "أوشن" وجامعة كيين الأمريكيتين، لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها.

وناقش اللقاء بعض برامج الدراسات العليا البينية بالتعاون مع كليات جامعة عين شمس والتي منها كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الهندسة، كلية الدراسات والبحوث البيئية وتم الاتفاق علي استمرار التواصل للتوصل لنتائج في هذا الصدد.

وعقب اللقاء توجه الوفد لكلية التجارة لعقد لقاء مع طلاب برنامج( عين شمس - اوشن - كين).

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي الأنور مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية، وفدًا من مستشفى  GOSH البريطانية.

مستشفى الحاسبات والمعلومات شهادة الثانوية العامة رئيس جامعة المعلومات كلية التجارة التعاون المشترك ثانوي التعاون الدولي رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع مكتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

السيسى يطالب الدول الإسلامية بالانتباه للفكر المتطرف: يدمر مستقبل الشعوب

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

مد أجل الحكم على 9 متهمين في «واقعة أطفيح» لـ 9 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة