الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرفة عمليات طارئة للمرور لمتابعة حالة الطرق تزامنًا مع الطقس السيئ

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

شكلت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددًا غرفة طارئة لمتابعة حالة الطرق وتلقى البلاغات الطارئة على الطرق؛ بسبب العاصفة الترابية والطقس السيئ على معظم الطرق السريعة.

وإليك عدد من القواعد والإرشادات للتعامل مع العاصفة الترابية والطقس السيئ لقائدي السيارات:

عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.

قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

الانشغال بغير الطريق.

الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

مراعاة عدم التوقف في المناطق التي يصعب فيها الرؤية.

استخدام أنوار الانتظار.

تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

السير عكس الاتجاه لأنه يعد تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.

تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية حالة الطرق الطرق الارشادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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