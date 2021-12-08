التحريات: لا شبهة جنائية في حريق «مخزن في أوسيم»

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمخزن أخشاب بمنطقة أوسيم، وتم إجراء معاينة للمخزن لحصر التلفيات والخسائر، وتحديد سبب نشوب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن، والعاملين به، وجار إجراء التحريات للتأكد من كون المخزن مرخص من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن أخشاب في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.