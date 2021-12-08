الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال مالك شقة متهم باشعال النيران بها فى العمرانية

حريق شقة
حريق شقة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك شقة اشتعل بها حريق بمنطقة العمرانية، حيث نفي وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وأشار إلى احتمالية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وعاين رجال المباحث الشقة، لبيان حجم الأضرار التي تعرضت لها، وتم إخطار النيابة المختصة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير لبيان سبب نشوب الحريق.

وتلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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