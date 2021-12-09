الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصفة رملية قوية تضرب بورسعيد وتحجب الرؤية عن السيارات (صور)

شاطي بورسعيد
شاطي بورسعيد

ضربت رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، اليوم الأربعاء، بورسعيد، وغطت سماء المحافظة، وتسببت فى انعدام الرؤية، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ. 

بدأت العاصفة الترابية في الساعات الأولي من صباح اليوم، وزادت سرعة الرياح والتي جعلتها تبدو كعاصفة وضربت النوافذ والأبواب وتسربت رائحة التراب للمنازل.

وتسببت العاصفة الترابية في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، واكتست سماء المحافظة باللون الأصفر نتيجة العاصفة والرمال المتطايرة وتزايد الرياح التى تقوم بنقل الأتربة والرمال. 

في ذات السياق، ارتفعت أمواج بحر بورسعيد، وتوقفت حركة الصيد تمامًا، ولم تعلن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقف حركة الملاحة أو تأثرها بالعاصفة.

من جانبها، رفعت غرفة طوارئ محافظة بورسعيد درجة الاستعدادات إلى القصوي لمجابهة الطقس غير المستقر، وحذرت الأرصاد الجوية المسافرين من الخروج للطرق السريعة.

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محافظة على قنا السويس الجوى الطوارئ قناة السويس الرى وقف الطقس

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