أمن الجيزة يضبط 32 متهما بحوزتهم مواد مخدرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 31 متهما لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين خلال حملة أمنية استهدفت ضبط تجار وحائزي المواد المخدرة بعدة مناطق بالمحافظة، وضبط بحوزتهم كميات من الحشيش، والأقراص المخدرة، والبودر، والهيروين.

كما تم ضبط مبالغ مالية، وهواتف محمولة بحوزة المتهمين،وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها وترويجها بين عملائهم، والهواتف بقصد التواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

من جانبه تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.