الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تأجيل حفل تامر حسنى بجامعة مصر لسوء الأحوال الجوية

تامر حسني
تامر حسني

قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنجم تامرحسني، تأجيل الحفل المنتظر والذى كان مقررا إقامته، مساء اليوم الأربعاء، فى استاد الجامعة، إلى يوم الأحد المقبل، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب.

وقالت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في بيان لها: "حرصاً منا على سلامة الطلاب والجمهور الكبير الذى بادر بحجز الحفلة، وكل الضيوف الكرام تم التواصل مع الفنان تامر حسني وتم على الفور تأجيل الحفل ليوم الأحد المقبل 12 ديسمبر".

ويأتى القرار بعدم إقامة الحفل في موعده وتأجيله ليوم الأحد، حرصا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على السلامة العامة للطلاب ولجمهور الكبير، حتى تتحسن الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يقدم تامر باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة.

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وائل لطفي

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