حملات تموينية لضبط المتورطين في الغش التجاري بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، حملة لضبط المتهمين بحيازة مواد غذائية وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، بالأسواق والمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 78 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها لتغير في خواصها الطبيعية.

تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف بها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.