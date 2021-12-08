الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا 30 ألفا و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و895 ألفا و597 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 284 ألفا و823 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 36 ألفا و976 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين و602 ألف و67 شخصا.

فيما أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية آنا بوبوفا، أن نحو 100 شخص قادمين من جنوب إفريقيا تم وضعهم في منشأة مراقبة "حجر صحي" بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينهم 24 شخصًا مُحتجزين في المستشفيات.

وقالت "بوبوفا" في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- إن "أي وعكة صحية أو حُمى سيتم احتسبها كدليل على احتجاز الشخص في المستشفى"، مشيرة إلى أن نحو 100 شخص كانوا على متن رحلة قادمة من جنوب إفريقيا يمكثون حاليًا في منشأة للمراقبة بينما تم اصطحاب 24 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت "بوبوفا"، أن أغلب هؤلاء المحتجزين في المستشفيات كانت نتائج اختبارات كورونا الخاصة بهم إيجابية، ورغم أن بعضهم كانت نتيجته سلبية، لكنهم كانوا يعانون من أعراض العدوى.

ولفتت إلى أن روسيا، حتى اليوم، رصدت حالتي إصابة فقط بالسلالة الجديدة "أوميكرون" التي يُعتقد أنها نشأت في جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

موسكو كورونا روسيا

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وائل لطفي

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