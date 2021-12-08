إصابة 10 في 3 حوادث تصادم بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، في 3 حوادث تصادم متفرقة، بطرق المنيا، حيث تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم متفرقة بطرق المحافظة، بينها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية أسفل كوبري الشيخ عطا بمركز بني مزار.

كما أُصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وشخصين اثنين في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي، أمام مستشفي سمالوط النموذجي.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.