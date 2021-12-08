الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مجزر روج طن «دواجن ولحوم فاسدة» في القاهرة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب مجزر بدون ترخيص بحوزته طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر دواجن ولحوم لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على "1٫120 طن "لحوم، دواجن، كبد وقوانص، سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الغش التجاري القاهرة لحوم فاسدة دواجن صاحب مجزر مباحث التموين

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وائل لطفي

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