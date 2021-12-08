الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

​أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم مصر 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة في العالم الإسلامي لتعليم الموهوبين كقاطرات للتنمية في بلادنا، بالجامعات العالمية الجديدة التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

فيما قال الرئيس، خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان "تحديات ووظائف المستقبل" ضمن فعاليات المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا بد من توافر الاقتصاديات القوية للدول لتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق الإنسان.

وأكد الرئيس أن مصر تحركت في السنوات الماضية لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية بالشراكة مع الجاعات العالمية، مشددًا على أن الفكر المتطرف هو السبب الرئيسي والمباشر في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية، وسنقاتل من أجل توفير المعرفة والتعليم الحقيقي وسنعمل علي مواجهة الفكر المتطرف الذي يهدف لتدمير الشعوب.

ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعالم.

وسيعقد بالتزامن مع هذا المنتدى المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" التي تضم 54 دولة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.