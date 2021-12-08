جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عربى أبو زيد أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتور طارق زكي منسق البرنامج.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتفعيلاََ لرؤية مصر 2030، لإتاحة التعليم بجودة عالية دون التمييز بين الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب ذوي الإعاقات بشكل خاص، فتعمل دوماً على تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المقدمة لهم، كما تحرص على تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي الإعاقات الخاصة، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع، مقدماً خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد عزيز الرئيس السابق للجامعة، على ما قدمه من إنجازات ودعم لمركز نور البصيرة، بالإضافة إلى تبنيه فكرة افتتاح برنامج دراسي أكاديمي خاص لهذه الفئة.

كما أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب ذوي الإعاقة هم جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الجامعة، ولهم كل التحية والتقدير على تميزهم وتفوقهم الدراسي والعلمي، وأيضاً في مختلف الأنشطة الطلابية، مناشداََ الطلاب بالتحلي بروح الإرادة والعزيمة لتحقيق النجاح، والعمل بكل جد وإخلاص للوصول لقمة النجاح.

كما أوضح الدكتور كريم مصلح، أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا لتوفير كافة الوسائل التعليمية التي تتلاءم مع مختلف حالات ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من القدرة على التحصيل الكافي للعلوم الدراسية المتنوعة، بجانب متابعة المقررات العلمية والعمل على تحديد آلية فعالة وموحدة للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

وقال الدكتور العربي أبو زيد أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من ضمن فعاليات الاحتفال وقع رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التربية الخاصة، بهدف استمرار التعاون مع مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، من خلال الاستعانة بمدربين لغة الإشارة بالإدارة لمساعدة الطلاب الصم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية في التعليم، بالإضافة إلى المشاركة فى عدد من الأنشطة والفعاليات لخدمة الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد الصوينع، أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقات يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مضيفًا أن الاحتفال يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه على هامش الاحتفالية تم تنظيم مسيرة طلابية لدعم ومشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في فعاليات الاحتفال، كما تم عرض أفلام تسجيلية عن إنجازات الرئيس السيسي، ومركز نور البصيرة، ومعمل برنامج الفئات الخاصة.

وأشار الدكتور طارق زكي، إلى أن هذا اليوم مخصص لدعم أصحاب ذوي الإعاقة لزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات من أنواع مختلفة في الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية، وكافة المجالات، إلى جانب بث التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة البصرية.

وفي كلمة ممثل الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أوضح عربي محمد نعمان الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بقسم الإعلام والأول على الدفعة، وهو من ذوى الإعاقة البصرية، أن في هذا اليوم نتشارك جميعاً معًا لطرح جميع آمالانا وأمانينا، مضيفاً أن مركز نور البصيرة بالجامعة هو الجهة الرسمية التي تهتم بالطلاب ذوى الإعاقات منذ أكثر من 15 عاماً، مقدماً كل الشكر والتقدير لمسئولي المركز على الخدمات الجليلة التى يتم تقديمها للطلاب ذوي الإعاقة بشكل مستمر.