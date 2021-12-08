ضبط 5452 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5452 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1320 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و112 مخالفات السير بدون تراخيص، و21 مخالفة عن الدراجات النارية، و18 مخالفة موقف عشوائي، و35 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.