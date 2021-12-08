الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لابد من توافر الاقتصاديات القوية للدول لتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق الإنسان.

كما أكد الرئيس خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان "تحديات ووظائف المستقبل" ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تحركت في السنوات الماضية لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية بالشراكة مع الجامعات العالمية.

وشدد على أن الفكر المتطرف هو السبب الرئيسي والمباشر في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية، وسنقاتل من أجل توفير المعرفة والتعليم الحقيقي وسنعمل على مواجهة الفكر المتطرف الذي يهدف لتدمير الشعوب.

ووجه الرئيس كلمته قائلًا: “نعمل بإرادة لا تلين لمجابهة تحدياتنا ومنها توفير التعليم الحقيقي كأساس لتقدم الدولة”.

ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعالم.

وسيعقد بالتزامن مع هذا المنتدى، المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" التي تضم 54 دولة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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