البابا تواضروس الثانى يُجري 8 لقاءات رعوية ودبلوماسية على مدار يومين

على مدار الايام القليلة الماضية،أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،لقاءات ذات طابع رعوي ودبلوماسي، في المقر البابوي بالقاهرة، بحسب ما أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

السفير الفرنسي الجديد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد في مصر، الذي حضر للتعارف على قداسة البابا.

رافق السفير الفرنسي أثناء الزيارة جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية الذي يزور مصر حاليًا.

دار حوار أثناء اللقاء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهمية إصداره. كما أعرب الضيوف عن رغبتهم في زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

سفير ليتوانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، الذي حضر للتعارف عقب تسلمه مهامه في مصر منذ ثلاثة أشهر. دار الحوار أثناء اللقاء حول التبادل الشبابي بين كنيسة مصر وكنيسة ليتوانيا.

سفير الكويت

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في مصر بمناسبة انتهاء خدمته، والتي استمرت ست سنوات.

ونقل لقداسة البابا تحيات أمير دولة الكويت الشيخ، ​نواف الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن سعادته بالسنوات التي قضاها سفيرًا لبلاده في مصر.

ومن جهته طلب قداسة البابا من السفير الكويتي نقل تحياته لسمو الشيخ نواف وكافة المسؤولين الكويتيين، متمنيًا التوفيق لسيادة السفير.

سفير مصر في صربيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير باسل صلاح سفير مصر الجديد في العاصمة الصربية بلجراد.

وأعطى قداسته شرحًا أثناء اللقاء عن كنائس العائلة الأرثوذكسية وأماكن تواجدها في العالم. ومن جهته أعرب السفير المصري عن أمله في الترويج للسياحة الدينية في مصر، ولا سيما بعد تدشين مسار العائلة المقدسة.

وفد البرلمان الأوروبي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ، وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة السيد Thierry Mariani عضو البرلمان ووزير المواصلات الفرنسي السابق.

دار الحوار أثناء اللقاء حول الأوضاع الحالية في مصر وعن المشكلات التي تواجه الدول الأروبية من جراء الهجرة غير الشرعية، وحذر قداسة البابا من تهجير وإفراغ منطقة الشرق الأوسط من المسيحيين، مؤكدًا على أن الوجود المسيحي في المنطقة أصيل حيث أن جذورهم ممتدة منذ القرون الأولى.

الكاتب الكويتي أحمد بهبهاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الكاتب الصحفي الكويتي أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس معرض الكويت الدولي ورئيس تحرير جريدة الخليج. الذي يزور القاهرة حاليًا، ويحرص دومًا على زيارة قداسة البابا، وذلك في إطار التقدير الكبير الذي تحمله دولة الكويت لمصر وقيادتها وكافة رموزها.

مجلس كنيسة مارمرقس كليوباترا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مجلس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، ناقش قداسته مع المجلس أثناء اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمة الكنيسة.

مجلس مدرسة الفرير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مجلس إدارة مدرسة القديس بولس الرسول بشبرا (الفرير)،

وقدم أعضاء المجلس درع المدرسة لقداسته، ومن جانبه منحهم قداسته بعض الهدايا التذكارية، وفي الختام التقطوا بعض الصور التذكارية مع قداسة البابا.