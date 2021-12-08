السيسي يشهد جلسة حوارية بعنوان «تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة علمية حوارية بعنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي"، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

أدار الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وقال: "إن عودة الانسان والأيدي والعقول البشرية بأهميتها إلى الإطار الصناعي كان له دور كبير في تحقيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة التي قيل إنها عهد للمصالحة بين الإنسان والآلة وتطويع للتكنولوجيات الحديثة لخدمة البشرية بطريقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة".

وأضاف الوزير: لقد بدأنا في سماع مصطلحات جديدة مثل "الذكاء المعزز" و"الإنسان المعزز" و"الآثار الفضائية" و"البرين نت" مثل الإنترنت، لافتا إلى أن الثورات الصناعية كانت دائما في خدمة الانسان وفي تقدم الأمم، ولكن الثورة الصناعية الخامسة هى ربط لكل الثورات السابقة لخدمة الإنسانية والبشرية، حيث أن هناك دائما صراعا بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من مميزات القدرات الانسانية في الذكاء وقدرات الآلة في الذكاء، ومن هنا جاء لفظ "الذكاء المعزز" الذي يمزج بين الذكاء الإنساني والذكاء الصناعي ويتميز أيضا بالذكاء العاطفي.

وتابع: إننا سنرى قريبا من خلال المرحلة الحالية من الثورة الصناعية الخامسة ومن خلال تطور العلوم والتكنولوجيا في مجالات كثيرة على رأسها الاتصالات الـ 5G و 6G وستكون الأجهزة التي نستخدمها الآن من الماضي وستظهر أجهزة أخرى بتكنولوجيات حديثة، حيث أنه من الممكن أن يقوم الدكتور مجدي يعقوب بعملية من مركز القلب بأسوان ويجرى عملية في نفس التوقيت من خلال إنسان آلي وذلك بالتقنيات الحديثة، كما من الممكن أن نرى الكثير من زرع شرائح دقيقة في الإنسان حتى يستطيع من خلال هذه التقنيات أن يتصفح محركات البحث وتحصيل الكثير من المعلومات برمشة عين، وهذا ما سيغير من فكر التعليم الذي اعتمد في فترات طويلة على التذكر والحفظ لأن المعلومات ستصبح متاحة بشكل ميسر جدا.

وأكد أننا سنحتاج إلى الكثير من المهارات الخاصة بالمستقبل مثل التفكير النقدي والتحليلي وحل المشكلات المنطقية والقيادة والتأثير الاجتماعي وسنستعد إلى وظائف جديدة حتى يستطيع الانسان أن يتواكب مع متطلبات المستقبل لذلك فإن المنافسة في وظائف العالم ستكون بين الموهبة والابداع، لافتا إلى أنه كان من السائد والمتبع منذ وقت قريب التعليم التطبيقي والعلمي ولكن الآن الفنون والبحوث هو الذي سيكون سائدا في المرحلة القادمة من العلوم التى هي مزيج ما بين العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأيضا الفنون والأبحاث.

وقال وزير التعليم العالي: إنه عندما فكرنا في التنمية المستدامة كنا نفكر في مصر ما بعد 100 و200 عام من الآن ولم يكن هناك من يفكر في المستقبل الذي لن نكون متواجدين فيه ولكننا مسئولون عنه، لذلك فإن حلقة نقاش اليوم تدور حول كيفية التعليم ومناقشة كيف للدول والحكومات أن تهتم بالأجيال القادمة حتى تستطيع أن تكون مستعدة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والثورات الصناعية المتوقعة أن تحدث في القريب".