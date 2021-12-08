الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأسوأ والأفضل في فساتين مشاهير حفل توزيع جوائز AACTA لعام 2021

فساتين مشاهير حفل
فساتين مشاهير حفل توزيع جوائز AACTA

عادت جوائز الأكاديمية الأسترالية للسينما والتلفزيون إلى دار الأوبرا في سيدني من جديد لتلقي الضوء على فساتين أبرز المشاهير، الذين ظهروا على السجادة الحمراء مرتدين المزيد من الفساتين من مواد مُعاد تصنيعها أو مواد معدنية وكذلك مواد عضوية وغيرها من الأقمشة المختلفة.

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فساتين مشاهير حفل توزيع جوائز AACTA

وحضر النجوم راسل كرو، وريبيل ويلسون إلى جانب نجمة الخلافة سارة سنوك وباز لورمان، إريك بانا، وفيبي تونكين، وسيمون بيكر، وراشيل غريفيث ، وسام نيل، وكاري بيكمور، وليزا ويلكينسون.

واختارت الممثلة وينتوورث دانييل كورماك بدلة زرقاء مثيرة مع بنطلون مفصل يناسبها ، مع زوجًا من الأحذية الفضية مع مشبك ذهبي.

أوليفيا وايت، المدوّنة، التي نشرت الفستان الخاص بها عبر صفحتها على موقع الصور الشهير "الانستجرام" موجهه السؤال لجمهورها عن رأيهم في الفستان الذي يجب أن ترتديه قبل بدء الحدث.

وارتدت راشيل غريفيث طقمًا مثيرًا على طراز الكيمونو الذهبي مع حقيبة معدنية مطابقة للأسف لم يظهر رشاقتها بالقدر الكافي.

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فساتين مشاهير حفل توزيع جوائز AACTA
  • تجرأت مابل لي على أن ترتدي تنورة مفتوحة مع قميص شفاف بأكمام طويلة وحمالة صدر.
  • اختار Osher Gunsburg بدلة مرصعه باللون الذهبي مع اختياره لزوج من الأحذية الرياضية المتطابقة.
  • فيبي تونكين، التي بدت أنيقة بلا مجهود في ثوب أبيض وأسود من شانيل ، نالت بريق هوليوود وهي ترتدي ثوبها.
  • كما تألقت الصحفية الترفيهية رينيه بارغ بفستان أسود مثير بأكمام ضخمة.
  • لم تكن دانييل كورماك النجمة الوحيدة التي ارتدت بدلة يطلق عليها السلطة على السجادة الحمراء .
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فساتين مشاهير حفل توزيع جوائز AACTA
  • كان هناك الكثير من الرجال المناسبين والمرتدين البدل المختلفة على السجادة الحمراء، بما في ذلك ممثلو هوليوود سيمون بيكر وإريك بانا وسام نيل.
  • حضر هاميش بليك العرض مع زوجته زوي فوستر بليك بمظهرهما الأسود اللامع المطابق سويًا.

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جوائز الأكاديمية الأسترالية للسينما والتلفزيون جمة الخلافة سارة سنوك وباز لورمان فيبي تونكين الممثلة وينتوورث دانييل الأحذية الفضية مع مشبك ذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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