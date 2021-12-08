الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سقوط أمطار متوسطة .. بشاير نوة قاسم تهل على عروس البحر المتوسط

نوة قاسم
نوة قاسم

 

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة على بعض الأحياء بشاير نوة قاسم بعد موجة شديدة من سرعة الرياح المحملة بالاتربة والغبار تصل سرعتها الة ٥٠ الى ٧٠ كم/ ساعة، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

ورفعت المحافظة حالة الاستعدادات القصوى والتأهب لتغيرات الطقس خلال نوة قاسم، والتي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار مع إنخفاض درجات الحرارة، وارتفاع موج البحر لتصل لـ ٥ متر فوق مستوى سطح البحر.

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وفي هذا الصدد، وجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

من جانبه، قرر اللواء محمد الشريف المحافظ تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) ويستثنى من ذلك، القيادات، أطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

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واهابت المحافظة بتوخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج، تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، عدم الوقوف تحت اليفط علي الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

ووجه"نافع" بتوسيع دائرة تلقي البلاغات سواء من الرقم المختصر ١٧٥ أو من رقم الهاتف، الواتس اب ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ شكاوي علي صفحة الشركة وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الإنتهاء منها.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه علي رقم الخط الساخن وسيكون التحرك في أقرب وقت لحل المشكلة.

 

قاسم النوات الشتوبة الإسكندرية امطار متوسطة نوة قاسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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