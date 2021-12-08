ضربوه بـ«بلطة».. المشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل جارهم في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مواطن وزوجته بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه في اتهامهما بقتل جارهما بـ الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر أحمد حسن ورفاعي فهمي رفاعي.

كانت النيابة قد أحالت كلًّا من ياسين علي وصِدِّيقة شعبان إلى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 9 إبريل 2021 الماضي ضربا المجني عليه جمال علي، فأحدثا إصابته، ولم يقصدا من ذلك قتله، لكن أفضى إلى موته، وذكر أمر الإحالة أن المتهمة الثانية أحرزت بلطة، واستخدمتها في التعدي على المجني عليه.

وتبين من التحقيقات؛ وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه على تجديدات مدخل العقار محل إقامتهم والمملوك لدى المتهمين، ووقعت مشادة كلامية بينهم على قيمة التجديدات؛ تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتعدى المتهم على المجني عليه ضربًا بأن سدد له المتهم الأول عدة لكمات في عموم جسده، فيما قامت المتهمة الثانية بضربه فوق رأسه بالبلطة الخاصة بها.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه عبارة عن كدمات وسحجات بعموم جثمانه، وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير الواقعة بمذكرة النيابة، وأن الوفاة تعزى إلى الانفعال النفسي المصاحب للمشاجرة، ما أدى إلى زيادة العبء على القلب فتوقف عن العمل.