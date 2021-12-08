الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربوه بـ«بلطة».. المشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل جارهم في الزاوية الحمراء

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مواطن وزوجته بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه في اتهامهما بقتل جارهما بـ الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر أحمد حسن ورفاعي فهمي رفاعي.

كانت النيابة قد أحالت كلًّا من ياسين علي وصِدِّيقة شعبان إلى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 9 إبريل 2021 الماضي ضربا المجني عليه جمال علي، فأحدثا إصابته، ولم يقصدا من ذلك قتله، لكن أفضى إلى موته، وذكر أمر الإحالة أن المتهمة الثانية أحرزت بلطة، واستخدمتها في التعدي على المجني عليه.

وتبين من التحقيقات؛ وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه على تجديدات مدخل العقار محل إقامتهم والمملوك لدى المتهمين، ووقعت مشادة كلامية بينهم على قيمة التجديدات؛ تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتعدى المتهم على المجني عليه ضربًا بأن سدد له المتهم الأول عدة لكمات في عموم جسده، فيما قامت المتهمة الثانية بضربه فوق رأسه بالبلطة الخاصة بها.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه عبارة عن كدمات وسحجات بعموم جثمانه، وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير الواقعة بمذكرة النيابة، وأن الوفاة تعزى إلى الانفعال النفسي المصاحب للمشاجرة، ما أدى إلى زيادة العبء على القلب فتوقف عن العمل.

محكمة جنايات القاهرة مواطن الزاوية الحمراء المشدد 5 سنوات عقوبة القتل العمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

السيسى يدعو الجامعات الكبرى الموجودة فى العالم إلى مساعدة مصر 

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة