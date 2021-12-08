الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة النقل والمواصلات تنجح في إعادة طفل متغيب لأهليته

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في إعادة طفل متغيب لأهليته.

تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة بالعثور على طفل 10 سنوات وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.

وتم تشكيل فريق بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن أهلية الطفل حيث تم التوصل لوالده  وتم تسليم الطفل لوالده عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادته لأسرته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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