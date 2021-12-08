حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

يستعد وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد لزيارة القاهرة غداً الخميس، للمرة الأولى له منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يونيو الماضي، ومن المقرر أن يناقش "لابيد" عدداَ من القضايا مع الجانب المصري، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

سيلتقي "لابيد" بنظيره سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين الآخرين، وستتطرق اللقاءات للتعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك ملف الأسرى والمفقودين”.

حاملاً قطع أثرية مصرية

يخطط “لابيد” لتقديم تكريم إسرائيلي لمصر، وسيتضمن هذا التكريم قطع أثرية مصرية ستعيدها إسرائيل إلى مصر والتي تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وتم حفظها حتى الآن من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية.

من المتوقع أن يجتمع “لابيد” مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين الذين سيناقش معهم أيضا عدد من القضايا الإقليمية، مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى.

تحركات لابيد

خلال الشهور القليلة الماضية، أجرى "لابيد" عدد من الزيارات واللقاءات في الشرق الأوسط وخارجه، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 يونيو الماضي، وافتتح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، ثم التقى التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل في 11يوليو، كما وزار المغرب في 11 أغسطس ، وافتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، ثم وزار البحرين في 30 سبتمبر، وافتتح سفارة إسرائيل في المنامة.

زيارته إلى المغرب هي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ 2003، وأرفع مستوى لزيارة مسؤول إسرائيلي منذ إبرام اتفاق العام الماضي على استئناف العلاقات بين الدولتين، وكانت كذلك أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للبحرين، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي، هو أول وزير إسرائيلي يزور الدولة الخليجية بعد توقيع إسرائيل والإمارات والبحرين على اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات قبل تسعة أشهر.

كما أفادت تقاريرفي 26 سبتمبر أن لابيد التقى ملك الأردن سراً في أغسطس الماضي، والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو في سبتمبر، والتقى كذلك وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في أكتوبر الماضي.