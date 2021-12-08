تحرير 864 مخالفة للمحلات المخالفة لقرارات الغلق بسبب كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 864 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط 206 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1173 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير الماضي، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

ويسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقًا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.