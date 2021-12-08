الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى: جامعة مصر المعلوماتية إنجاز كبير

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة مصر المعلوماتية تم افتتاحها العام الحالي، وتعد إنجازًا كبيرًا.

وأضاف عبدالغفار، أن الشركاء الموجودين اليوم من كل من أذربيجان والإمارات العربية المتحدة ومنظمة الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لأداء التعليم المتميز، منوهًا بأن هناك تعاونًا دائمًا من خلال كل المنصات التعليمية وكل الناشرين الدوليين مع بنك المعرفة، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحسين تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم.

وجرى استحداث المنصة من خلال بنك المعرفة باللغة العربية لتحميل الأبحاث من كلية الحقوق والآداب والكليات النظرية والعلوم الإنسانية والاجتماعية عليها، لكى تدخل في عدد الأبحاث التى تحسن من ترتيبنا.

وأضاف أن بنك المعرفة في النواحي الطبية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الأبحاث العلمية يعد سندًا لكل المنظومة.

من جهته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إننا “نستضيف أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية وهي استضافة دراسية ومعيشية، حيث بدأنا بأربعة تخصصات هي الأكثر طلبًا في سوق العمل، من ضمنها الفنون الرقمية، والذي أصبح مطلوبًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، منوهًا بأن الجامعة هي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا.

وتابع: “بدأنا بشراكات مع جامعات متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير أحدث المعامل للطلبة في كل تخصصات الكليات الأربع للجامعة”.

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