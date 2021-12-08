القنصل العام المصري في بورسودان يؤكد استمرار التنسيق مع ولاية البحر الأحمر السودانية

أكد القنصل العام لمصر في بورسودان سامح فاروق شحاتة استمرار التنسيق مع ولاية البحر الأحمر السودانية والرغبة في مواصلة تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين مصر والسودان والروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده قنصل مصر مع والي ولاية البحر الأحمر المُكلَف ورئيس حكومة الولاية علي محمد خير، حيث قدّم التهنئة للمسئول السوداني على تكليفه بهذا المنصب.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء- أن القنصل العام استعرض خلال اللقاء بعض أوجه التعاون القائمة بالفعل مع ولاية البحر الأحمر، ومنها دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم الدعم الطبي إلى القسم المصري بمركز بورسودان للكلى، وإنشاء القسم المصري في مكتبة ولاية البحر الأحمر فضلاً عن تبادل المشاركة في الفعاليات الثقافية والترويجية في البلدين.