«القومي للمرأة» يطلق فيلما وثائقيا عن خدمات المرأة المعنفة

أطلق المجلس القومي للمرأة فيلما وثائقيا عن الخدمات الأساسية المقدمة للمرأة المعنفة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، والذي عرض ضمن فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وينشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس، ويستعرض مسار الإحالة للمرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف كنموذج للإحالة متعددة القطاعات في القطاعات القانونية والطبية والاجتماعية، ودور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إليهم.

ويضم الفيلم عدد من القصص الواقعية لسيدات وفتيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف والمساعدة التي تم تقديمها إليهن.

وفي إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار كوني، نظمت لجنة الصحة والسكان برئاسة دكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ندوة بعنوان "مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر"، بحضور اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقاقة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية واستهدفت الندوة سيدات حى الأسمرات.

حيث أشاد اللواء حسن الغندور بالدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة والذى أدى إلى تقليل حالات العنف، ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالي الحي.

كما أكدت الدكتورة جيهان حسن على دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها في حي الأسمرات.

وفي جلسة بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة" استعرضت الدكتورة شيرين غالب تعريف العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في التعليم والعمل والميراث وأكدت على أهمية ممارسة الرياضة، كما أشارت إلى خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلي العديد من المضاعفات والنزيف وقد يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة على أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة.