الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يطلق فيلما وثائقيا عن خدمات المرأة المعنفة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة فيلما وثائقيا عن الخدمات الأساسية المقدمة للمرأة المعنفة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، والذي عرض ضمن فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وينشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس، ويستعرض مسار الإحالة للمرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف كنموذج للإحالة متعددة القطاعات في القطاعات القانونية والطبية والاجتماعية، ودور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إليهم.

ويضم الفيلم عدد من القصص الواقعية لسيدات وفتيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف والمساعدة التي تم تقديمها إليهن. 

وفي إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار كوني، نظمت لجنة الصحة والسكان برئاسة دكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ندوة بعنوان "مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر"، بحضور اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقاقة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية واستهدفت الندوة سيدات حى الأسمرات.
حيث  أشاد اللواء حسن الغندور بالدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة والذى أدى إلى تقليل حالات العنف، ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالي الحي.

كما أكدت الدكتورة جيهان حسن على دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها في حي الأسمرات.

وفي جلسة بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة" استعرضت الدكتورة شيرين غالب تعريف العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في التعليم والعمل والميراث وأكدت على أهمية ممارسة الرياضة، كما أشارت إلى خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلي العديد من المضاعفات والنزيف وقد يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة على أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة.

الصحة والسكان مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة الفيلم الوثائقي الجامعات المصرية مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة العنف صندوق الأمم المتحدة عنف ضد المرأة حماية المرأة الخدمات الأساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

نقل مدير مدرسة ومعلمتين فى مصرع طالب داخل مدرسة بكفر شكر

سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل العلاقات بين الرئيس السيسى وبوتين

السيسى يشهد انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة