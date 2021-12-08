الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعتمد خطة النهوض بالأنشطة التربوية لإعداد الشخصية المتكاملة

وزير التعليم
وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تطوير عمل قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف التعليم والتدريب للجميع.

وتستهدف الخطة التي أقرها الوزير بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن مستنير ومبدع ومعتز بذاته ومسئول ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وتتضمن الخطة إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة والسياحة والآثار، والتي تسعى لاكتشاف المواهب في المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية ودعمها وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشاري وموجهي المواد والأنشطة.

وتستهدف الأولمبياد التي تنطلق في مختلف محافظات مصر بما فيها مدارس القرى التي تنفذ فيها مشروع حياة كريمة تنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفي لدى الطلاب وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية في كافة المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد في الجماعة وأهمية  الجماعة للفرد.

كما تستهدف الأولمبياد إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية في إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن واستثمار وقت الفراغ في أنشطة تربوية هادفة وبناءة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب.

وتعتمد مبادرة انطلاق الأولمبياد على الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية والموارد البشرية والإمكانات المتاحة من مكتبات ومسارح وقاعات ومعامل ومراكز استكشافية ومجمعات تعليمية ومعسكرات ومنشآت رياضية.

وقالت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن الأولمبياد ستسهم في وضع منهجية حديثة  تكون حجر الزاوية الذي ترتكز عليه منظومة الأنشطة المدرسية التربوية اللاصفية العلمية والثقافية والبدنية والأدبية والفنية والمسرحية والموسيقية وريادة الأعمال بحيث تتكامل مع مناهج الأنشطة الصفية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.

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وائل لطفي

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