سقوط تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري و«استروكس» في السلام

ألقى ضبط مكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري واستروكس وهيروين في منطقة السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته "سلاح ناري، طلقة نارية ، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام، مبلغ مالي- ميزان حساس، هاتف محمول، مكواة كهربائية ، أكياس فارغة".

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.