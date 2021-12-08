الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أهدى الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، درع "تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى.

ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعالم.
وسيعقد بالتزامن مع هذا المنتدى، المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" التي تضم 54 دولة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

الإيسيسكو منظمة الأيسيسكو درع تحيا مصر السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس