«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

أهدى الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، درع "تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى.

ويشارك في المنتدى نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في كبريات جامعات العالم، لمناقشة أجندة من الموضوعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعالم.

وسيعقد بالتزامن مع هذا المنتدى، المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" التي تضم 54 دولة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.