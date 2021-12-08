الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يشدد على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات

مناطق المعديات
مناطق المعديات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

 كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بغلق المعديات في حالة زيادة الرياح وذلك تحت إشراف رؤساء المدن طبقاً لدرجة الرياح فى كل مدينه حرصاً على حياة المواطنين.

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات من مجالس المدن للأشراف الكامل والمتابعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة،حيث تقوم جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية والنهرية .

يذكر أن اللواء هشام آمنة قد أصدر قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء ٨ ديسمبر  ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الإمتحان يوم الأحد القادم الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١، وتستكمل باقي الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن.

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد القصوى فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، والاستمرار في انعقاد غرفة الأزمات، والتواصل الفورى مع اى مشكله طارئة تحدث، فى أسرع وقت ممكن مع الإبلاغ الفورى لغرفة عمليات المحافظه فى ذات الوقت

ياتى ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بسوء الأحوال الجوية داخل البلاد وإنخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

توقعات المواطنين غرفة عمليات محافظ البحيرة المدارس الحكومية المعديات النهرية اللواء هشام آمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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