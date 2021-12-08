عاصفة ترابية ونشاط ملحوظ للرياح تتسبب في انعدام الرؤية بالغربية

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية ونشاطًا ملحوظًا للرياح تسبب في انعدام الرؤية نسبياً في عدد من المناطق والشوارع والميادين المختلفة المختلفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ مساء أمس الثلاثاء.

ومن جانبها رفعت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الغربية حالة الطوارئ بجميع المراكز والمدن وقطاعات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تحسباً لسقوط أمطار.

كما أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ ومنع الإجازات عن الفنيين وفرق الطوارئ تحسباً لانقطاع الكهرباء أو سقوط اسلاك بسبب الرياح الشديدة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

