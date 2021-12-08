الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصفة ترابية ونشاط ملحوظ للرياح تتسبب في انعدام الرؤية بالغربية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية ونشاطًا ملحوظًا للرياح تسبب في انعدام الرؤية نسبياً في عدد من المناطق والشوارع والميادين المختلفة المختلفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ مساء أمس الثلاثاء.

ومن جانبها رفعت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الغربية حالة الطوارئ بجميع المراكز والمدن وقطاعات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تحسباً لسقوط أمطار.

كما أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ ومنع الإجازات عن الفنيين وفرق الطوارئ تحسباً لانقطاع الكهرباء أو سقوط اسلاك بسبب الرياح الشديدة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 

عاصفة ترابية ونشاطا ملحوظا للرياح تسبب انعدام الرؤية نسبيا عدد المناطق والشوارع بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

نقل مدير مدرسة ومعلمتين فى مصرع طالب داخل مدرسة بكفر شكر

سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل العلاقات بين الرئيس السيسى وبوتين

السيسى يشهد انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة