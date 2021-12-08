الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 1285 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى حملة أمنية بسوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ 1285 حكما قضائيا متنوعا، وفـي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 42 مخالفة متنوعة، وبمجال التموين تم ضبط 38 قضية تموينية من بينها 9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة، و5 قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن كميات البوتاجاز، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقضية حيازة وتجميع والاتجار في الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها بالأسواق، وقضية تصرف في دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات، تم ضبط 6 قضايا إلقاء مخلفات.

واستكلمت الحملة أعمالها بفحص 6 شقق مفروشة بدائرة المدينة ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 15 حكما، وفي مجال ضبط قضايا الأحداث تم ضبط 3 قضايا تسول بالطريق العام واستغلال الأطفال في التسول، وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية، تم ضبط 5 قضايا إدارة وتشغيل محل ألعاب بلاي ستيشن بدون ترخيص وإدارة وتشغيل 2 جهاز رسيفر داخل مقهى بدون ترخيص، وإدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل دعاية وإعلان بدون ترخيص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس