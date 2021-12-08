تنفيذ 1285 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى حملة أمنية بسوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ 1285 حكما قضائيا متنوعا، وفـي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 42 مخالفة متنوعة، وبمجال التموين تم ضبط 38 قضية تموينية من بينها 9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة، و5 قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن كميات البوتاجاز، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقضية حيازة وتجميع والاتجار في الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها بالأسواق، وقضية تصرف في دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات، تم ضبط 6 قضايا إلقاء مخلفات.

واستكلمت الحملة أعمالها بفحص 6 شقق مفروشة بدائرة المدينة ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 15 حكما، وفي مجال ضبط قضايا الأحداث تم ضبط 3 قضايا تسول بالطريق العام واستغلال الأطفال في التسول، وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية، تم ضبط 5 قضايا إدارة وتشغيل محل ألعاب بلاي ستيشن بدون ترخيص وإدارة وتشغيل 2 جهاز رسيفر داخل مقهى بدون ترخيص، وإدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل دعاية وإعلان بدون ترخيص.