ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة بسوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة النارية غير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام أطراف الخصومات الثأرية.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ففي مجال استهداف الخصومات والحوادث الثأرية، تم استهداف الخصومة الثأرية بمركز سوهاج بين عائلتين بناحية دائرة مركز سوهاج وأسفر الاستهداف عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12 وفرد روسى محلى الصنع حيازة عامل مقيم مركز سوهاج.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39، و5 بندقية خرطوش عيار 12، وطبنجة حلوان عيار 9 مم، وضبط 17 فرد روسى محلى الصنع، وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط عاملين يقيمان بمركز سوهاج، وبحوزتهما كمية من مادة الشابو المخدر تزن 35 جراما و"نارجيلة" ومبلغ مالى، و7 هواتف محمولة، وميزان حساس، أثناء استقلالهما السيارة ماركة كيا سيراتو بيضاء اللون، وبمواجهتهما بما أسفر عنها الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط 5 لفافات لنبات البانجو المخدر تزن 50 جرامًا، وسلاح أبيض "مطواة " ومبلغ مالى وهاتف محمول حيازة شخص لا يعمل ومقيم مركز طما، والسابق اتهامه في 3 قضايا ما بين مخدرات وسرقة متنوعة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن 6 جرامات حيازة عامل مقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.