«في محبة العذراء مريم».. الأقباط يبدأون سهرات "كيهك" بالكنائس غدًا

“يا مريم ياست الأبكار.. قد نلت تعظيم من نور الأنوار” بتلك الكلمات وغيرها من المدائح والتراتيل يسهر الأقباط بالكنائس يرددونها في “محبة السيدة العذراء مريم”، طوال الليل ابتداء من مساء غد الخميس الأول من شهر كيهك القبطي والمعروف في الكنيسة بشهر التسبحة، الإ أن أجواء انتشار فيروس كورونا ما زالت تؤثر في شكل الصلوات بالكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال العام الحالي.

ما هو شهر كيهك؟

شهر كيهك هو رابع شهور في السنة القبطية ويبدأ بالعام الحالي يوم 10 ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح وتحتفل الكنيسة القبطية، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك من أكثر الشهور روحانية عند الأقباط ، حيث يطلق عليه “شهر التسبيح ” أو “الشهر المريمي” نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

شباب الأقباط "يمدحون مريم" مع الأنبا رافائيل

تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على دعم التواصل الدائم والتقرب إلى فئة شباب الأقباط، من خلال بعض الأساقفة يعدون هم الأقرب إلى قلوبهم بالإجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية المختلفة ولعل أبرزهم “الأنبا رافائيل” أسقف كنائس وسط القاهرة، أحد الأساقفة المشرفين على نشاطات الشباب بالأسقفية المخصصة لهم بالكنيسة بالتعاون مع الأنبا موسى أسقف عام الشباب.

وخصص الأنبا رافائيل فاعليات بالقاهرة والإسكندرية خاصة بالشباب القبطي، في تسبحة كيهك الذي يعتادوا حضورها سنوياً حباً في التسبيح والصلاة، ولهذا يبدأ أسقف كنائس وسط القاهرة أولى صلوات “سهرة كيهك” بالكنيسة المرقسية بالأزبكية مساء غد الخميس بحضور شباب الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب وغيرهم من شباب الأقباط لترتيل صلوات ومدائح “شهر كيهك” ثم يختتمها بصلوات القداس الإلهي صباح الجمعة.

كما يترأس نيافته صلوات التسبحة أيضاً للشباب القبطي ،ولكن بكنائس الإسكندرية منتصف الشهر الجاري، بالحجز المسبق، حيث قرر أن يشاركهم صلوات التسبحة من مختلف كنائس وايبارشيات الإسكندرية، ولكن من خلال موقع وارقام هاتفين للحجز المسبق قبل الحضور وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

“الأنبا يؤانس”.. مداح العذراء يقتصر صلواته على أسيوط

اشتهر الانبا يؤانس اسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمدحه الكثير والمحب للقديسة السيدة العذراء مريم حيث أطلق عليه “مداح العذراء” محبة بها، ولهذا كان يترأس سنوياً بعض صلوات تسبحة كيهك يومين اسبوعياً بكنائس القاهرة بكنيستي العذراء بالزيتون ومصر الجديدة بالسنوات السابقة، إلا أن أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد وخوفاً من التجمعات الكثيرة حيث تلاقى تسبحة كيهك إقبالًا كثيفاً من الأقباط بالقاهرة جعلت نيافته يقتصر صلوات “كيهك” على كنائس إيبارشية أسيوط فقط.

وقامت إيبارشية أسيوط بنشر جدول مسبق بصلوات شهر كيهك القبطي الذي يترأسه الأنبا يؤانس، وحرص خلاله على حضور الصلوات في عدد كبير من كنائس الإيبارشية بهدف مشاركة أقباط إيبارشية أسيوط صلوات وتسبحة هذا الشهر.

الكنائس الكبرى تطلق نظام الحجز المسبق لصلوات تسبحة كيهك

حرصت عدد من الكنائس الكبرى التي يقبل عليها الاقباط للصلاة بها، مثل كنيسة البابا كيرلس بمصر القديمة “المعروفة بالطاحونة” على تنظيم صلوات تسبحة كيهك بأعداد محدودة من خلال الحجز المسبق عبر موقع الكنيسة ، وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وهكذا سارت عدد من كنائس القاهرة وإيبارشيات سوهاج والجيزة على هذا النهج مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا” والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات سواء صلوات التسبحة أو القداسات خلال الفترة الراهنة.