حبس 29 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 29 عاطلًا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلًا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، 970 جرامًا من الهيروين المخدر، و610 جرامات من مخدر الحشيش، و410 جرامات من مخدر البودر، و790 جرام شادو، و45 جرامًا من مخدر البانجو، و338 جرامًا من مخدر الاستروكس، و345 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.